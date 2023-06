Migrationspolitik Senat will keine Hotels zur Flüchtlingsunterbringung kaufen

Der schwarz-rote Berliner Senat will keine Hotels und Hostels zur Unterbringung von Geflüchteten ankaufen. Das machten der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und mehrere Senatoren am Sonntag nach einer Senatsklausur in der Schorfheide deutlich und lehnten damit einen entsprechenden Vorschlag der Grünen ab.