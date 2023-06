Wegner stellt mehr Digitalisierung in Behörden in Aussicht

Berlins Regierungschef Kai Wegner hat mehr digitale Dienstleistungen in Behörden in Aussicht gestellt. Ab Oktober solle für die Meldebescheinigung ein voll digitalisiertes Verfahren starten, kündigte der CDU-Politiker am Sonntag nach einer Senatsklausur im Templiner Ortsteil Groß Dölln in der Schorfheide an. Außerdem sei ein Testbetrieb zur digitalen An- und Ummeldung geplant. Beide Projekte seien ein wichtiger Schritt, denn die Fallzahlen seien mit 137.000 ausgestellten Meldebescheinigungen und etwa 500.000 An- und Ummeldungen pro Jahr recht hoch.