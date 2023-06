Mann in Wohnung mit Schreckschusswaffe beschossen

Ein 26-Jähriger ist bei einem Streit im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit einer Schreckschusswaffe verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll es am Samstagmorgen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Blumberger Damm zu einem Streit zwischen zwei Männern im Alter von 23 und 26 Jahren gekommen sein. Im Zuge des Streits soll der 23-Jährige dann eine Schreckschusswaffe hervorgeholt und mehrmals auf den 26-Jährigen geschossen haben. Dabei erlitt der Mann den Angaben zufolge mehrere Brandverletzungen.