Dachstuhlbrand in Mitte ausgebrochen

In einem Dachgeschoss in Berlin-Mitte ist ein Brand ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Samstagmorgen zur Oranienburger Straße Ecke Auguststraße gerufen. Dort brenne es laut dem Sprecher in einem ausgebauten Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Derzeit läuft die Brandbekämpfung. Menschen wurden den Angaben von Samstag zufolge bisher nicht verletzt. Insgesamt sind 105 Einsatzkräfte vor Ort. Warum genau das Feuer ausbrach, ist bislang noch unklar.