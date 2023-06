Uraufführung von Battistellis Pasolini-Oper gefeiert

Fast 50 Jahre nach seinem Tod hat die Deutsche Oper Berlin eines der bekanntesten Werte von Pier Paolo Pasolini (1922-1975) in einer Adaption auf die Bühne geholt. Der italienische Komponist Giorgio Battistelli nahm Pasolinis „Teorema - Geometrie der Liebe“ als Vorlage für sein Musiktheater „Il Teorema Di Pasolini“. Die Uraufführung wurde am Freitagabend in Berlin mit Ovationen bedacht.