Regierung Senat reist zu seiner ersten Klausur in die Uckermark

Gut sechs Wochen nach dem Start der schwarz-roten Landesregierung beraten sich die Mitglieder des Berliner Senats bei einer Klausur in Brandenburg. Von Samstag (12.00 Uhr) bis Sonntag treffen sie sich dafür in einem Hotel bei Templin in der Uckermark. Dabei soll den Angaben nach das Sofortprogramm des Senats mit den wichtigsten Vorhaben für die nahe Zukunft im Mittelpunkt stehen.