Special Olympics in Berlin: Sportstätten, Infos, Programm, Verlosung

Berlin. Die heiße Phase läuft. Von Grünau bis zum Wannsee, vom Olympiapark bis zur Messe, überall wird aufgebaut und organisiert. Berlin bereitet sich auf etwas Großes vor: Vom 17. bis zum 25. Juni wird die deutsche Hauptstadt zur internationalen Bühne – und die ist barrierefrei. Die Special Olympics stehen an, die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Die im Jahr 1968 ins Leben gerufenen Weltspiele der Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung finden wie die Olympischen Spiele alle zwei Jahre im Wechsel zwischen Sommer- und Wintersportarten statt. Erstmals trägt Deutschland sie aus.

Für Berlin ist es eine der aufwendigsten Großveranstaltungen des Jahres. Die Teilnehmerzahlen zeigen, wie sehr diese „besonderen“ Spiele die Hauptstadt einnehmen: 7000 Athleten aus fast 190 Nationen machen mit, sie treten an in 26 Sportarten von Basketball, Fußball und Schwimmen über Badminton bis Judo oder Golf. Mehr als 21.500 Freiwillige, sogenannte Volunteers, haben sich über eine Registrierung gemeldet – sie helfen den Sportlern, begleiten sie und absolvierten dafür im Vorfeld viele Schulungen und Englischkurse. Etwa 5000 von ihnen kommen aus Berlin. Großen Dank für das Engagement sprach ihnen gerade Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) aus – ohne die freiwilligen Helfer gehe es nicht. Auch geschätzte 9000 Familienmitglieder der zum Teil schwer beeinträchtigten Sportler werden erwartet, sowie 3000 Trainer. Von durchschnittlich bis zu 300.000 Tageszuschauern gehen die Veranstalter um Sven Albrecht, Bundesgeschäftsführer von Special Olympics Deutschland, aus.

Der Organisator macht deutlich: Bei den Weltspielen ist die Teilnahme entscheidend, nicht der Spitzensport. Alle Athleten leben mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung wie beispielsweise dem Down-Syndrom. Es geht vor allem um eines: Inklusion. Die ganze Stadt soll während des Events gemeinsam feiern, auch abseits der Sportstätten. „Zusammen unschlagbar“ lautet daher das Motto dieser Weltspiele, die ein Zeichen für mehr Akzeptanz und Offenheit gegenüber behinderten Menschen setzen sollen. Um möglichst viele Berliner zu erreichen, bieten die Veranstalter ein großes Rahmenprogramm an – etwa das Special Olympics Festival am Neptunbrunnen gegenüber dem Roten Rathaus. Bis zum 25. Juni stehen mehr als 120 kulturelle Programmpunkte an. Viele sind kostenlos, wie etwa eine Fotoausstellung im Humboldt Forum.

Karten für Rollstuhlfahrer bei Eröffnungsfeier derzeit ausgebucht

Spektakulär und mitreißend soll die Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion in Westend am 17. Juni werden. „Das wird wie bei den Olympischen Spielen sein“, sagte Sven Albrecht im Vorfeld. Berühmte Künstler wie die Blue Man Group sind dabei, oder auch das norwegische Pop-Duo Madcon, das den offiziellen Song der Spiele „Are you Ready“ präsentieren wird. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Schirmherr. Geöffnet ist das Stadion ab 18 Uhr, das Vorprogramm beginnt 18.45 Uhr, die Feier offiziell um 20.15 Uhr. Eintrittskarten (bis 40 Euro) sind noch erhältlich, allerdings nicht mehr in allen Preiskategorien – und für Rollstuhlfahrer sind sie derzeit ausgebucht. Auf so wenig leere Ränge wie möglich hofft Innensenatorin Spranger: „Wir wollen, dass möglichst viele Berlinerinnen und Berliner zuschauen und die Athleten anfeuern“, sagte sie. Aufgrund der Barrierefreiheit soll das eigentlich fast 75.000 Sitzplätze fassende Olympiastadion jedoch ohnehin nicht komplett gefüllt werden.

Dort und bei mehreren Wettbewerben an den Folgetagen stellt der Veranstalter für Blinde und Sehbehinderte Geräte für einen barrierefreien Audiostream zur Verfügung, damit auch diese Menschen die Spiele von der Tribüne aus verfolgen können. „Unser großer Wunsch ist natürlich, dass die Athleten die größtmögliche Bühne bekommen“, sagte Organisator Sven Albrecht. Die Eröffnung werde „der erste Gänsehautmoment“. Neben der Show wird vor allem der Einzug der einzelnen Delegationen für Familien, Unterstützer und natürlich für die Sportler selbst emotional hoch bewegend sein. Glückliche, überwältigte Gesichter sah man zuletzt in Abu Dhabi, Ausrichter der vorigen Weltspiele, im Jahr 2019.

Abschlussfeier vor dem Brandenburger Tor ist schon ausverkauft

Die Abschlussfeier am 25. Juni, ab 19 Uhr, vor Berlins Wahrzeichen, dem Brandenburger Tor, ist übrigens schon komplett ausverkauft. Die Hoteliers der Hauptstadt seien bislang „zufrieden“, meldete Berlins Tourismusagentur Visit-Berlin: Für die Zeit der Special Olympics gebe es zurzeit eine Auslastung von 75 bis 90 Prozent.

Ein Großteil der Delegationen aus aller Welt kommt in den nächsten Tagen an – mit An- und Abreise über den Flughafen BER. Rund 40 Delegationen werden etwa am Montag erwartet. Für die Flughafengesellschaft sei das Ereignis mit „intensiven“ Planungen verbunden, teilte sie mit. Man habe sich „seit Monaten auf die großen logistischen und organisatorischen Herausforderungen vorbereitet, die mit der An- und Abreise der Delegationen aus aller Welt verbunden sind“, so Flughafen-Chefin Aletta von Massenbach. Insbesondere gehe es darum, den Sportlern bei der Orientierung zu helfen und sie bei Ausgabe und Transport von Großgepäck zu unterstützen. Im Ankunftsbereich des Terminals 1 wird ein ganzer Bereich zur Begrüßung und Akkreditierung eingerichtet. An den Spitzentagen werde der BER viele Freiwillige einsetzen.

Fidschi, Nauru, Marshallinseln: Berliner Bezirke sind Host Towns

Vor dem Start der Weltspiele sind die Nationalteams erst einmal Gäste in mehr als 200 sogenannten Host Towns in ganz Deutschland. Das englische Wort „Host“ bedeutet Gastgeber. Jede Delegation wird vom 12. bis 15. Juni von einer Kommune empfangen. Auch acht Berliner Bezirke sind unter den Gastgebern: So kommt etwa die Delegation aus Taipeh nach Charlottenburg-Wilmersdorf, die aus Israel nach Tempelhof-Schöneberg, Fidschi nach Lichtenberg, Ukraine nach Treptow-Köpenick, Pakistan nach Mitte. Die zu den kleinsten Staaten der Erde zählenden Nauru aus dem Südpazifik sowie die Marshallinseln kommen nach Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Neukölln ist Gastgeber der Delegation aus Kuwait – diese wird übrigens am 14. Juni von 10 bis 11.30 Uhr den Britzer Garten und den Sportplatz an der Windmühle bei einem inklusiven Sportfest kennenlernen.

Wer in Berlin unterwegs ist, dem ist womöglich schon seit dem Frühjahr eine spezielle Bahn im S-Bahn-Netz aufgefallen: ein vollflächig beklebter Zug im bunten Design der Weltspiele. Dieser wird bis zum Ende des Sportfestes zwischen Erkner und dem Olympiastadion fahren. Das bunte Logo der Special Olympics, das von Athleten mitgestaltet wurde, wurde bereits im Dezember 2021 vorgestellt. Es zeigt mehrere Symbole aus der Hauptstadt – so etwa das Brandenburger Tor, den Bären und den Fernsehturm.

Das Maskottchen der Weltspiele hört derweil – auch passend zu Berlin – auf den Namen „Unity“, zu Deutsch: Einheit. Noch ein wichtiges Symbol: Die Flamme der Special Olympics („Flame of Hope“) ist vor wenigen Tagen am BER gelandet. Zuvor wurde sie in Athen entzündet und an die deutschen Verantwortlichen um Geschäftsführer Albrecht übergeben. In Athen startete auch der offizielle Fackellauf. Vom 14. bis 17. Juni wird die Flamme zu insgesamt 16 „Host Towns“ in Brandenburg und Berlin gebracht, darunter etwa auch Potsdam, ehe sie zur Eröffnungsfeier ins Olympiastadion getragen wird. Start des Fackellaufs ist die Korczak-Schule der Samariteranstalten in Fürstenwalde, 9 Uhr. Erste Berliner Station wird am 16. Juni das Haus Zenner in Treptow-Köpenick sein, 10.30 Uhr. Am späten Abend des 17. Juni wird die Flamme schließlich im Olympiastadion das Feuer entzünden.

Special Olympics sind größtes Multisport-Ereignis in Deutschland seit Olympia 1972

Die Wettbewerbe laufen ab dem 18. Juni dann in Sportstätten in der ganzen Stadt. Die Schwimmer sind in Prenzlauer Berg in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark zugange, die Kanuten auf der ältesten noch genutzten Sportstätte Berlins, der Regattastrecke Grünau von 1868. Die Segel-Wettbewerbe finden auf dem Großen Wannsee statt, Golf wird in Bad Saarow gespielt. Viele Entscheidungen fallen im Olympiapark, in dem als Herzstück das 1936 eröffnete Olympiastadion liegt. Fußball wird dort etwa auf dem Maifeld ausgetragen, Handball im Horst-Korber-Sportzentrum und Leichtathletik im Hanns-Braun-Stadion – dieser Sportplatz wurde extra für die Weltspiele um eine achte Rundbahn erweitert. Auch in der Messe Berlin, wo zehn Disziplinen ausgetragen werden, geht es für das dortige Projektteam nach eigenen Angaben seit Wochen hoch her: „Bis zur letzten Minute sorgen Kolleginnen und Kollegen aus praktisch allen Bereichen für den letzten Schliff“, hieß es in einer Mitteilung.

Die Special Olympics sind vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt. Sie sind das größte mehrtägige Sportereignis in Deutschland seit Olympia 1972; in München waren damals knapp 7200 Sportler dabei. An den bisher einzigen Olympischen Sommerspielen in Berlin im August 1936 nahmen etwas weniger als 4000 Sportler teil. Damals eröffnete Adolf Hitler die Spiele – die Nazi-Deutschland zur extremen Propaganda nutzte. Der Reichskanzler verkündete per Mikrofon in martialischem Tonfall „die Spiele von Berlin zur Feier der elften Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet“, von den Rängen grüßten unzählige der mehr als 100.000 Zuschauer mit ausgestrecktem Arm und riefen „Heil“. Deutschland sollte über allem stehen.

Bei den Special Olympics 2023 steht freilich ein ganz anderer Spirit im Vordergrund, ein internationales Gemeinschaftsgefühl. Das offizielle Grußwort spricht der Präsident der Bewegung, Timothy Shriver aus den USA – Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. Ob die Special Olympics auch als Test für eine mögliche deutsche Bewerbung um die Olympischen Spiele 2036 angesehen werden können? Innensenatorin Iris Spranger sagte zu der Diskussion zuletzt: Darüber entscheide nicht Berlin. Aber, hielt sie auch fest: „Berlin kann Großveranstaltungen – und das werden wir auch hier in den nächsten Tagen zeigen.“ (mit dpa)

Alle Sportstätten im Überblick:

Charlottenburg-Wilmersdorf:

Olympiastadion – Eröffnungsfeier am 17. Juni

Olympiapark – Leichtathletik, Fußball, Futsal, Hockey, Roller Skating, Handball, Reiten

Messe Berlin – Badminton, Judo, Tischtennis, Tennis, Volleyball, Basketball, Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Kraftdreikampf, Boccia

Friedrichshain-Kreuzberg:

Bowling World – Bowling. Aus Platzgründen ohne Zuschauer.

Treptow-Köpenick:

Regattastrecke Grünau – Kanu, Freiwasserschwimmen. Hier werden keine Tickets benötigt.

Mitte („City Cluster“):

Straße des 17. Juni – Radfahren. Neptunbrunnen – Basketball (3x3). BeachMitte – Beachvolleyball. Hier werden keine Tickets benötigt. Brandenburger Tor – Abschlussfeier am 25. Juni (bereits ausverkauft)

Pankow:

Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark – Schwimmen

Steglitz-Zehlendorf:

Großer Wannsee – Segeln. Hier wird kein Ticket benötigt.

Brandenburg:

Golf Club Bad Saarow – Golf. Hier wird kein Ticket benötigt.

Kulturprogramm-Tipps:

Neptunbrunnen (Rathausstraße 1, Eintritt frei)

15. bis 25. Juni: Special Olympics Festival. Öffentliches, inklusives Fest gegenüber des Roten Rathauses. Täglich geöffnet von 14 bis 22 Uhr. Am 17., 22. und 25. Juni schließt das Festival um 19 Uhr. Kulturbühne, Tanz-Acts, Musik, Mitmachstände, Food Trucks. Auch Spielort der offiziellen 3x3 Basketball-Wettbewerbe.

21. Juni: „Tag der Jugend“, mit Lego-Workshops vom Legoland Discovery Centre Berlin. Die Teilnehmeranzahl ist pro Workshop limitiert.

23. Juni: „Inklusionstag der Vielfalt mit dem Berliner CSD“, mit u.a. Diskussion zu Mentaler Gesundheit (15.30 Uhr), Dragshow (16.40 Uhr), Live-Band (19.45 bis 20.30 Uhr), Live-DJ (20.30 bis 21.30 Uhr).

Brandenburger Tor (Pariser Platz, Eintritt frei)

18. Juni: Familiensportfest mit Landessportbund Berlin, 11 bis 18 Uhr, Stationen zum Ausprobieren entlang der Ebertstraße. 17.30 bis 19 Uhr Bühnenprogramm, Pariser Platz.

19. Juni: Konzertabend, 20 bis 22 Uhr, u.a. mit den „Vokalhelden“, Projekt der Berliner Philharmoniker für junge Sänger.

21. Juni: Fête de la Musique, Live-Musik, 19.30 bis 22 Uhr.

25. Juni: Abschlussfeier, ab 19 Uhr. Ausverkauft – nur für Personen mit einer Akkreditierung ist der Eintritt weiterhin frei.

Messe Berlin (Messedamm 22, Eintritt nur mit Ticket)

18. bis 25. Juni: Festival im Sommergarten. Aussteller, Mitmach-Angebote, Fanshop, Siegerehrungen verschiedener Wettbewerbe. Täglich von 11 bis 19 Uhr, am 25. Juni bis 14 Uhr.

Tipp: „Activity Zone“, Messegelände, Halle 8.2, mit 18 Stationen zum Ausprobieren inklusiver Sportarten. Täglich 9 bis 17 Uhr, 25. Juni bis 14 Uhr. Nachmittags eher nicht so voll wie vormittags.

Humboldt Forum

Bis 10. Juli: Fotoausstellung „Special Olympics Portrait Project“, Treppenhalle (barrierefrei). Montag bis Sonntag, 10.30 bis 18.30 Uhr, Dienstag Ruhetag. Wo: Schloßplatz, 10178 Berlin. Eintritt frei.

Alle Details zum Programm: www.Berlin2023.org/de/festival

