Alba Berlin: Vertragsverlängerungen bei neun Spielerinnen

Berlin (dpa/bb). Die Mehrheit der Alba-Spielerinnen aus der Premieren-Spielzeit wird auch in der zweiten Saison in der Damen-Bundesliga für den Berliner Club antreten. Neun Spielerinnen hätten bereits ihre Verträge verlängert, teilte Alba am Freitag mit. „Der Kern bleibt zusammen, und wir gehen davon aus, dass wir über diese neun Spielerinnen hinaus demnächst auch für noch mehr Kontinuität im Kader sorgen können“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Namentlich sind es Stefi Grigoleit, Henriette Höfermann, Leoni Kreyenfeld, Maggie Mulligan, Nina Rosemeyer, Wiebke Schwartau, Tessa Stammberger, Deeshyra Thomas und Nika van der Brock. Fünf Spielerinnen werden das Team, das es in seiner ersten Bundesliga-Saison auf Platz vier geschafft hatte, verlassen: Daniela Falcón (University of Utah), Hilke Feldrappe (University of Missouri), Amina Kameric, Eda Karabacak und Clara Wilke. Sie wurden alle in der Jugend von Alba ausgebildet und würden nun neue Aufgaben suchen, hieß in der Mitteilung.