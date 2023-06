Neues Besucherzentrum am Brecht-Weigel-Haus

Am Brecht-Weigel-Haus in Buckow in der Märkischen Schweiz ist ein neues Besucherzentrum fertiggestellt worden. Das in zweieinhalb Jahren errichtete Gebäude biete Platz für einen Empfang, den Museumsshop, Mitarbeiterbüros, einen Veranstaltungsraum und ein Archiv, teilte das Landratsamt Märkisch-Oderland am Freitag mit. Die Gesamtkosten für den Bau gab das Amt mit 1,9 Millionen Euro an. Das Land und die EU habe das neue Besucherzentrum mit Mitteln in Höhe von 1,7 Millionen Euro gefördert.