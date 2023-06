Ermittlung Zwei Tote in einem Haus in Berlin-Lichterfelde entdeckt

In Berlin-Lichterfelde sind am Donnerstag zwei Tote in einem Haus gefunden worden. Ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Abend mit. Derzeit ermittelt eine Mordkommission. Aufgrund der Ermittlungen werden aktuell noch keine weiteren Informationen herausgegeben.