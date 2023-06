Thunder-Headcoach Schmuck unterstreicht Titelambitionen

Headcoach Johnny Schmuck von den Berlin Thunders hat vor dem Topspiel in der European League of Football gegen die Vienna Vikings nochmals die gestiegenen Ansprüche formuliert. „Der Anspruch muss sein, ganz oben zu stehen. Es ist klar, was wir hier aufbauen wollen“, sagte der 41-Jährige bei einem Medientermin des Berliner American-Football-Teams am Donnerstagabend.

Nach zwei enttäuschenden Spielzeiten mit dem Verpassen der Playoffs will Thunder in dieser Saison um den Titel in der ELF mitspielen. Das Duell gegen den Titelverteidiger aus Österreich am Sonntag (13.00 Uhr) ist für Schmuck eine „klare Standortbestimmung“ für die Titel-Tauglichkeit. „Für mich ist Wien immer noch das stärkste Team der Liga“, sagte der Thunder-Cheftrainer.

Dennoch sieht er die Chance auf einen Erfolg. „Am Ende spielen elf gegen elf auf dem Platz und unsere elf Besten können mit jedem in der Liga mithalten“, betonte Schmuck. Thunder war am vergangenen Wochenende mit einem überzeugenden 36:3 gegen den ungarischen Liga-Neuling Fehérvár Enthroners in die Saison gestartet. „Ich hätte hier nicht unterschrieben, wenn wir nicht an den Titel denken würden, wir sind ein großartiges Team“, sagte Quarterback Donovan Isom.