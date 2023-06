Unionerinnen verstärken sich mit Lange von Turbine Potsdam

Maria Cristina Lange wechselt vom Bundesliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam zu den Frauen des 1. FC Union Berlin in die Regionalliga. „Als Berlinerin weiß ich natürlich, was es bedeutet, das Trikot des 1. FC Union Berlin zu tragen“, sagte die Offensivspielerin in einer Mitteilung am Donnerstag.