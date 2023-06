Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Donnerstag örtlich mit Gewittern und Starkregen. Lesen Sie hier die Vorhersage im Detail.

Vorhersage Wetter in Berlin und Brandenburg: Hier drohen Gewitter

Das frühsommerliche Wetter in Berlin und Brandenburg dauert aktuell an

Der Wetterdienst erwartet in der Region viel Sonne und hohe Temperaturen, aber auch viele Wolken

Am Donnerstag kann es örtlich zu Gewittern und Schauern kommen

Berlin/Potsdam. Wolken und einzelne Gewitter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst erwartet im Laufe des Donnerstags örtliche Gewitter und Schauer. Lokal eng begrenzt müsse zudem mit stürmischen Böen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel gerechnet werden. Die Temperatur-Höchstwerte liegen zwischen 28 und 30 Grad. Nachts bleibt es wolkig und überwiegend regenfrei - bei Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad.

Am Freitag scheint neben wenigen Wolkenfeldern viel die Sonne. Ab dem Nachmittag kommt es im Südosten Brandenburgs zu einer geringen Schauer- und Gewitterneigung, ansonsten wird es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es laut DWD gering bewölkt und trocken. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad ab.

Am Samstag bleibt es heiter und trocken. Es werden hohe Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad erwartet. In der Nacht sind nur wenige Wolkenfelder zu sehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des DWD im Detail

Donnerstag, 8.6.: überwiegend heiter bis wolkig. Am Nachmittag und Abend vor allem von der Prignitz über das Havelland, dem Fläming bis zur Niederlausitz Bildung einzelner Schauer und Gewitter, lokal und eng begrenzt mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel. Im Umfeld der Gewitter Sturmböen (Bft 8-9) nicht ausgeschlossen. Höchsttemperatur 28 bis 30 Grad. Abseits der Schauer und Gewitter meist schwacher Nord- bis Nordostwind. In der Nacht zum Freitag wolkig bis stark bewölkt, in der Uckermark gering bewölkt. Meist niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 16 bis 11 Grad. Schwacher Wind.

Freitag, 9.6.: Am Freitag neben wenigen Wolkenfeldern viel Sonnenschein. Im Südosten Brandenburgs ab dem Nachmittag geringe Schauer- und Gewitterneigung, sonst trocken. Höchstwerte zwischen 26 und 30 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher bis mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Samstag gering bewölkt und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 16 bis 11 Grad. Schwacher Nordostwind.

Samstag, 10.6.: Am Samstag heiter und trocken. Temperaturanstieg auf 27 bis 30 Grad. Schwacher, am Mittag und Nachmittag mäßiger bis frischer Nordostwind. In der Nacht zum Sonntag nur wenige Wolkenfelder oder klar. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Schwacher Nordostwind.

Sonntag, 11.6.: Am Sonntag bei Durchzug dünner und hoher Wolkenfelder viel Sonnenschein und trocken. Höchsttemperatur 26 bis 29 Grad. Schwacher, örtlich mäßiger Ost- bis Nordostwind. In der Nacht zum Montag gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 14 bis 11 Grad. Schwacher Wind um Nordost.

