Hier können Sie Superstar Chris Hemsworth sehen

Am Freitag stellt Chris Hemsworth in Berlin seinen neuen Film „Tyler Rake: Extraction 2“ vor.

Berlin. Am Freitag wird es heiß. 29 Grad sind angesagt. Und Chris Hemsworth kommt in die Stadt. In der City West stellt der australische Frauenschwarm und ehemalige „Sexiest Man Alive“ seinen neuen Film „Tyler Rake: Extraction 2“ vor. Fans können darauf hoffen, vor dem Zoo Palast einen Blick auf den Superstar und etliche weitere Prominente zu werfen.

Das „Special Screening“ der Netflix-Produktion startet um 20 Uhr, spätestens um 19 Uhr soll sich Chris Hemsworth (39) die Ehre geben. An seiner Seite: Die preisgekrönte iranische Schauspielerin und „Extraction“-Kollegin Golshifteh Farahani (39) sowie Ehefrau Elsa Pataky (46), die spanische Schauspielerin („Fast and Furious“) ist selbst ein Star. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, die dürften aber wohl in der australischen Heimat geblieben sein, denn die Promotiontour für den Action-Blockbuster „Tyler Rake: Extraction 2“ hat es in sich, erstreckt sich über vier Kontinente: Vor dem Abstecher nach Berlin ging es bereits nach Manila und Madrid, danach stehen Prag, New York und Sao Paulo auf dem Programm.

Seit 2010 verheiratet: Chris Hemsworth und die spanische Schauspielerin Elsa Pataky, die ebenfalls mit nach Berlin kommt.

Foto: Theo Wargo / Getty Images

100 Influencer und viel Schauspielprominenz auf dem Roten Teppich vor dem Zoo Palast

Das große Showlaufen auf dem Roten Teppich vor dem Zoo Palast beginnt bereits um 17.30 Uhr. Den Anfang machen rund 100 (!) geladene Influencer, darunter etwa TikTok-Star Willy Whey (7,3 Millionen Follower). Ab 18.30 Uhr kommen die übrigen VIPs. Angekündigt hat sich Schauspielprominenz wie Tom Beck, Sönke Möhring, Simone Thomalla, Taneshia Abt, Tina Ruland, Paula Schramm, Jannik Schümann, Malik Bauer, Roman Kniska oder Timur Bartels.

„Tyler Rake: Extraction“ war 2020 die meist gestreamte Netflix-Produktion, nun kehrt Chris Hemsworth in der Fortsetzung als australischer Söldner zurück. Nachdem Tyler Rake die Ereignisse des ersten Films nur knapp überlebt hat, wird er nun erneut mit einer tödlichen Mission beauftragt: Er muss die Familie eines skrupellosen georgischen Gangsters aus dem Gefängnis retten. Über Twitter verkündete der Schauspieler bereits, dass die Action-Fortsetzung über eine 21 Minuten lange Action-Plansequenz (durchgehende Szene ohne Schnitt) verfügen wird, die alles in den Schatten stellen wird, was man kennt. Hemsworth ließ sich dafür sogar in Brand setzen.

Chris Hemsworth im Action-Blockbuster „Tyler Rake: Extraction 2“.

Foto: Jasin Boland/Netflix

Chris Hemsworth hat Angst vor seinem 40. Geburtstag

Nach zehn Jahren ununterbrochener Arbeit nimmt sich Hemsworth eigentlich gerade eine Auszeit, nachdem bei ihm ein erhöhtes Alzheimer-Risiko festgestellt wurde. Zudem bekannte er jüngst, dass es ihm vor seinem 40. Geburtstag im August grause. „Ich denke nicht, dass ich 40 werden möchte“, gab der Schauspieler gegenüber der britischen Ausgabe des Männermagazins „GQ“ zu. „Ich fühle mich immer noch wie 25“. Nun könnte er aber mittlerweile „den halben Weg“ – oder sogar noch mehr – bereits hinter sich haben. So langsam dämmere ihm: „Ich werde nicht für immer hier sein.“

Spätestens seit Hemsworth im Jahr 2011 sein Debüt als hammerschwingender Donnergott Thor in der gleichnamigen Verfilmung der Marvel-Comics gab, spielt der Australier in der obersten Liga Hollywoods mit. Als Thor ließ er in insgesamt neun Filmen nicht nur Frauenherzen höher schlagen, sondern begeisterte auch männliche Comic-Fans mit seiner Darstellung des Superhelden. 2014 kürte die US-Zeitschrift „People“ ihn zum „Sexiest Man Alive“. „Tyler Rake: Extraction 2“ kann ab dem 16. Juni bei Netflix gestreamt werden.