Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner will bei der Digitalisierung und der Reform der Verwaltung in der Hauptstadt Tempo machen. „Wir müssen endlich mit einer Umsetzungsstrategie kommen“, sagte Wegner (CDU) am Mittwoch bei einer Diskussionsrunde auf der Digitalmesse Republica. Über Digitalisierung werde seit Jahren gesprochen, aber ohne ausreichende Konsequenzen zu ziehen. „Wir haben hier optimale Chancen, und die müssen wir nutzen“, sagte Wegner. „Digitalisierung ist die oberste Priorität.“