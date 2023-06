Frauen massiv misshandelt? 32-Jähriger vor Gericht

Wegen schwerster Sexualstraftaten steht ein 32-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Der Angeklagte soll eine 30-Jährige, die er einen Tag zuvor über eine Dating-Plattform kennengelernt hatte, vergewaltigt und schwer verletzt haben. Knapp drei Jahre zuvor soll er eine andere Frau in seiner Wohnung im Stadtteil Friedrichshain brutal misshandelt haben. Die Verteidiger kündigten zu Prozessbeginn am Mittwoch an, dass ihr Mandant zu einem späteren Zeitpunkt eine Erklärung abgeben werde.