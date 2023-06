Land: Kommunen entlasten und weniger Flüchtlinge schicken

Zur stärkeren Entlastung der Kommunen will die Brandenburger Landesregierung geflüchtete Menschen länger als bisher in den Erstaufnahmeeinrichtungen lassen. Die Zahl der Geflüchteten, die auf die Kommunen weiterverteilt werden, solle auf 450 Personen im Monat sinken, hieß es am Dienstag in einem Papier nach dem Flüchtlingsgipfel der Regierung mit den Kommunen. Das soll über einen Verbleib von bis zu 18 statt 6 Monaten in der Erstaufnahme möglich werden. Die Plätze in der Erstaufnahme werden wie vereinbart um 1500 Plätze in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Wünsdorf aufgestockt. Abhängig von der Lage könnten im nächsten Jahr weitere 1500 Plätze hinzukommen. In die Kommunen sollen vor allem Flüchtlinge mit Bleibeperspektive kommen.