Frau ausgeraubt und in Auto mitgerissen: Schwer verletzt

Eine 51-Jährige ist in Berlin-Neukölln ausgeraubt und schwer verletzt worden. Die Frau war am Dienstag in einem Spätkauf an der Sonnenallee Ecke Braunschweiger Straße gewesen, teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Dort habe ihr ein bislang Unbekannter ihre goldfarbene Kette vom Hals gerissen und sei in ein vor dem Laden stehendes Auto geflüchtet. Die 51-Jährige sei dem Täter daraufhin hinterher gerannt und habe sich durch das geöffnete Fenster auf der Beifahrerseite in das Auto gelehnt.