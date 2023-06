Eastside vs. Weinheim: Augenhöhe im Finale

Titelverteidiger TTC Eastside Berlin strebt den neunten Titel in der Tischtennis-Bundesliga an - Hauptrundensieger TTC 1946 Weinheim hofft auf die Meisterpremiere in ihrer erst zweiten Saison in der höchsten Klasse. Am Freitag empfängt der Serienmeister aus der Hauptstadt die Nordbadenerinnen in der Sportanlage Paul-Heyse-Straße (18.30 Uhr), das Rückspiel findet am Sonntag in Weinheim (14.00 Uhr) statt. Ein mögliches drittes Match käme am Montag (20.30 Uhr) darauf ebenfalls in Weinheim zur Austragung.