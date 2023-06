Hitzetelefon bietet Tipps für Senioren in Potsdam

Potsdam (dpa/bb). Mit einem Hitzetelefon möchte die Stadt Potsdam diesen Sommer älteren Menschen durch heiße Tage helfen. Nach einer Anmeldung erhalten alle Menschen über 75 ein Beratungsgespräch zum Thema Hitze, wie die Stadt Potsdam am Dienstag mitteilte. Die Registrierten erhalten zudem auch bei Hitzewarnungen einen Anruf. Nach Angaben der Stadt wurden über 13 600 Briefe mit Anschreiben, Informationsflyer und einer Postkarte zum Hitzetelefon versandt. Bislang hätten sich nach Angaben der Stadt über 80 Potsdamerinnen und Potsdamer angemeldet. Das Angebot soll bis Ende August bestehen.

Auf ihrer Internetseite gibt die Stadt Tipps und Tricks bei Hitze für alle Menschen in der Stadt. Auch findet sich dort eine Karte mit kühlen Orten. Ende kommender Woche soll zudem ein Hitzeknigge veröffentlicht werden. Auch ein Flyer mit Tipps in sechs Sprachen ist geplant. Persönliche Gespräche werden in der Seniorenwoche am 9. Juni 2023 in der Stadt- und Landesbibliothek von 10.00 bis 13.00 Uhr sowie am Tag des Bevölkerungsschutzes am 24. Juni von 10.00 bis 18.00 Uhr auf dem Alten Markt angeboten, wie es hieß.