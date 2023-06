Sanierung von Tagebauflächen: Messungen zu Wasser und Boden

Messflüge in der Lausitz sollen Aufschluss über Grundwasser und Boden in Bergbaufolgelandschaften geben. Dazu wird ein Hubschrauber der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) an diesem Mittwoch und Donnerstag vom Flugplatz Welzow abheben und geophysikalische Messungen über Senftenberg durchführen, wie BGR-Sprecher Andreas Beuge am Dienstag mitteilte. Das Messgebiet überdeckt demnach mehrere Seen und Kippen von ehemaligen Braunkohletagebauen sowie auch einen Teil eines noch offenen Braunkohletagebaus. Bereits im Sommer 2021 war ein Gebiet südlich von Finsterwalde überflogen und untersucht worden.