Krankschreibung: Mutmaßlicher Raser lässt Prozess platzen

Berlin. Als der Richter den Prozessbeteiligten am Dienstagmorgen noch einen schönen Tag wünschte, ging ein höhnisches Raunen durch die Zuschauerreihen am Amtsgericht Tiergarten. „Unglaublich!“, tönte es sofort von den Bänken der Beobachter, sowie „Ungerecht!“, „Das kann doch nicht sein!“, „Das ist also die Justiz!“ und „Nicht schon wieder!“. Zuvor hatte das Gericht die Sitzung geschlossen und das Verfahren aufgrund der Abwesenheit des Angeklagten Anatoliy K. auf unbestimmte Zet vertagt.

Da zwischen für mehrere beteiligte Parteien ein neuer Termin gefunden werden muss und die Sommerferien vor der Tür stehen, wird nunmehr von einem Prozessbeginn gegen den mutmaßlichen Todesraser K. frühestens im September ausgegangen. Es ist dabei bereits das zweite Mal, dass der 34-Jährige dem Hauptverhandlungstermin aufgrund eines ärztlichen Attests entschuldigt fernbleibt.

Krankschreiben wegen Bluthochdruck und Schwindel

K. soll im Februar 2020 seinen 600-PS-starken BMW auf der Kantstraße in Charlottenburg auf Höhe des Savignyplatzes auf mehr als 70 km/h beschleunigt haben, obwohl auf dem Streckenabschnitt lediglich 30 km/h zugelassen gewesen seien. Bei einem verkehrsbedingten Ausweichmanöver habe er sodann einen Radfahrer übersehen und ihn erfasst. Der 64-jährige Mann sei circa 37 Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert worden, habe ein Polytrauma nebst Genickbruch erlitten und sei noch am selben Tag verstorben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Unfall hätte vermieden werden können, wenn der Angeklagte sich an die Verkehrsregeln gehalten hätte. Die Anklage lautet dementsprechend auf fahrlässige Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Für den Sohn des Toten ist es ein Skandal, dass der Prozess erneut nicht stattfinden konnte. Dass Anatoliy K. sich wegen Bluthochdruck und Schwindel hat krankschreiben lassen, hält der 40-jährige Ruben Lagis für bloße Taktik.

Mutmaßlicher Täter hat bisher keine Reue gezeigt

„Das ist kein gravierender Grund, um sich den Vorwürfen nicht zu stellen und den Prozess erneut platzen zu lassen“, so Lagis. „Wenn er nicht da sein kann, kann er sich doch wenigstens von seinem Rechtsbeistand vor Gericht vertreten lassen.“ Nach Lagis Angaben hat sich der Angeklagte dabei bisher nicht ein einziges Mal bei der Familie gemeldet, um Verzeihung gebeten oder Reue gezeigt.