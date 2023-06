Relegations-Rückspiel der Viktoria-Fußballerinnen im Free-TV

Die Fußballerinnen von Fußball-Regionalligist Viktoria Berlin erhalten einen zweiten Auftritt im Free-TV. Nachdem bereits das Ligaspiel gegen Türkiyemspor von Sport1 übertragen wurde, wird der Sender auch das Relegations-Rückspiel zum Aufstieg in die zweite Liga gegen den Hamburger SV ins Programm aufnehmen. Der Deutsche Fußball-Bund hatte am Dienstag die beiden Duelle der Regionalliga-Meister aus Berlin und Hamburg sowie Südwest und West terminiert. Der Meister der Regionalliga Süd, der SV 67 Weinberg, ist bereits für die zweithöchste Spielklasse sportlich qualifiziert. Im zweiten Relegations-Duell stehen sich Borussia Mönchengladbach und der SV Elversberg gegenüber.

Die Viktoria-Frauen, die vor der Saison von sechs Frauen übernommen wurden und innerhalb der nächsten fünf Jahre in die Bundesliga gelangen wollen, treten zunächst am 11. Juni in Hamburg (13.00 Uhr) an. Eine Woche später wird das Rückspiel im Stadion Lichterfelde von Sport1 live ab 17.00 Uhr übertragen.