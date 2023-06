Brand im Erlebnisdorf gelöscht: Mehr als 60 Rettungskräfte

Der Brand im Freizeitpark Karls Erdbeerhof in Elstal bei Wustermark (Havelland) ist nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Derzeit liefen nur noch Restlöscharbeiten, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest. Bei dem Brand seien mehr als 60 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Großeinsatz gewesen.

Wustermark (dpa/bb). Der Brand im Freizeitpark Karls Erdbeerhof in Elstal bei Wustermark (Havelland) ist nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Derzeit liefen nur noch Restlöscharbeiten, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest. Bei dem Brand seien mehr als 60 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Großeinsatz gewesen.

Das Feuer war nach Angaben der Polizei am Dienstagvormittag aus noch ungeklärter Ursache in einem Werkstattgebäude ausgebrochen. Vier Menschen seien mit Rauchvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin.