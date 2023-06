Brand in Karls Erdbeerhof - Vier Verletzte

Bei einem Brand im Freizeitpark Karls Erdbeerhof in Elstal bei Wustermark (Havelland) sind nach Angaben der Polizei vier Menschen verletzt worden. Sie hätten Rauchgasvergiftungen erlitten, berichtete eine Polizeisprecherin. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Brand sei in einem Werkstattgebäude ausgebrochen, aber inzwischen bereits von der Feuerwehr weitgehend gelöscht. „Ich sehe jedenfalls keine große Rauchentwicklung mehr“, sagte die Sprecherin nach ihrem Eintreffen am Brandort.