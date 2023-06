Ein Rollkoffer hat am Montagabend in Schöneberg ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr mobilisiert. Wohnhäuser wurden evakuiert.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Montagabend in Berlin-Schöneberg.

Evakuierungen Sprengstoffalarm in Schöneberg – Großeinsatz der Polizei

Berlin. Ein verdächtiger Gegenstand hat am Montagabend in Berlin-Schöneberg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Gegen 20.30 Uhr hatten Passanten die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie einen verdächtigen Rollkoffer vor einem Geschäft an der Eisenacher Ecke Rosenheimer Straße bemerkt hatten.

Der Einsatz zog sich stundenlang hin. Mehrere angrenzende Wohnhäuser seien evakuiert worden, hieß es vor Ort. Entschärfer des Landeskriminalamts untersuchten den Koffer und öffneten ihn schließlich. Der Rollkoffer stellte sich als harmlos heraus.

Schöneberg: Polizei und Feuerwehr im Großeinsatz – Madonna mit jüdischen Stern bereitete Sorge

Der Koffer war vor einem Geschäft an der Eisenacher Straße in Schöneberg abgestellt worden.

Ein Grund für den großangelegten Einsatz war offenbar auch, dass der Koffer direkt vor einem Geschäft abgestellt worden war, in dessen Schaufenster eine Kunstinstallation zu sehen ist: Dort wird aktuell eine Madonna mit einem Stern, der für einen jüdischen Stern gehalten werden könnte, ausgestellt.