Prozess zu Krawallen: Böllerwurf in Richtung Polizei

Rund fünf Monate nach den Silvester-Krawallen in Berlin kommt ein mutmaßlicher Beteiligter vor Gericht. In dem ersten öffentlichen Prozess zu den Angriffen auf Rettungskräfte und Polizisten geht es am Dienstag (10.45 Uhr) vor dem Amtsgericht Tiergarten um einen 23-Jährigen, der einen Böller in Richtung eines Polizeibeamten geworfen haben soll. Der Knallkörper sei vor den Füßen des Mannes gelandet, so die Anklage. Der Polizist hatte in der Nacht zum 1. Januar die Feuerwehr beim Löschen eines Wohnungsbrandes in Berlin-Wedding unterstützt, er blieb unverletzt.