Akademie restituiert und erwirbt Skizzenbuch von Liebermann

Die Berliner Akademie der Künste gibt ein Skizzenbuch von Max Liebermann (1847-1935) den Nachfahren des Künstlers zurück. Zeitgleich kann das Buch mit Zeichnungen von Gartenlokalen am Wannsee gegen Zahlung einer Entschädigungssumme wiedererworben werden, wie die Akademie am Montag in Berlin mitteilte.