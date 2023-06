Junge Männer liefern sich Autorennen auf Ku'damm

Zwei junge Männer haben sich auf dem Berliner Ku'damm ein illegales Autorennen geliefert. Ein Zeuge alarmierte am späten Sonntagabend die Polizei, weil er die Autos beobachtete, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Fahrer rasten demnach auf dem Kurfürstendamm mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schlüterstraße, hielten an einer roten Ampel und beschleunigten bei Grün wieder stark. Dann wendeten sie und fuhren erneut mit überhöhter Geschwindigkeit zurück. Polizisten in einem Streifenwagen stoppten sie, die beiden Autos der Fahrer im Alter von 24 und 21 Jahren wurden beschlagnahmt. Der 21-Jährige sagte aus, nicht er sei gefahren, sondern sein 18-jähriger Beifahrer, der keinen Führerschein hatte.