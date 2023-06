Waldbrandschutzbeauftragter: „Ich erwarte keine Entspannung“

Angesichts der anhaltenden Trockenheit erwartet der Brandenburger Waldbrandschutzbeauftrage Raimund Engel keine Entspannung der Lage. „Auch wenn es in den kommenden Tagen ein paar Niederschläge in Südbrandenburg geben sollte, wird dies an der Waldbrandgefahr kaum was ändern“, sagte Engel am Montag auf Anfrage.