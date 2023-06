Blue Man Group bei Eröffnungsfeier der Special Olympics

Die Eröffnungsfeier der Special Olympics World Games Berlin 2023 erhält einen weiteren spektakulären Auftritt. Zum Finale der Feier am 17. Juni im Berliner Olympiastadion (20.15 Uhr) wird die weltweit bekannte Blue Man Group das Feuerwerk am Ende der Show zünden und ein gemeinsames, von Komponist Christian Steinhäuser und seinem Team kreiertes Lied begleiten, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.

Berlin. Die Eröffnungsfeier der Special Olympics World Games Berlin 2023 erhält einen weiteren spektakulären Auftritt. Zum Finale der Feier am 17. Juni im Berliner Olympiastadion (20.15 Uhr) wird die weltweit bekannte Blue Man Group das Feuerwerk am Ende der Show zünden und ein gemeinsames, von Komponist Christian Steinhäuser und seinem Team kreiertes Lied begleiten, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.

„Ein Blue Man „funktioniert“ vollkommen ohne Sprache und kommuniziert lediglich über Gestik und Mimik“, so Nadim Helow, Captain der Berliner Blue Man Group, „wir machen keine Unterschiede zwischen Geschlecht, Alter, Orientierung, Herkunft und körperlichen oder geistigen Einschränkungen, weshalb die Einbindung der Blue Men in das ebenso offene und chancengleiche Konzept der Special Olympics World Games einfach perfekt passt.“

Die Spiele finden vom 17. bis 25. Juni in Berlin statt. Rund 7000 Aktive aus 194 Ländern treten in 26 Sportarten an. Die Weltspiele sind damit das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.