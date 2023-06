Herthas Serdar im Blickfeld von Mainz 05 und Galatasaray

Suat Serdar ist nach dem Abstieg von Hertha BSC aus der Fußball-Bundesliga ins Blickfeld seines Ausbildungsclubs geraten. So soll sich der FSV Mainz mit einer Rückkehraktion des 26 Jahre alten Mittelfeldspielers beschäftigen, wie der „Kicker“ (Montag) berichtet. Auch der türkische Meister Galatasaray Istanbul soll sich für Serdar interessieren.

Herthas Suat Serdar am Ball.

Der viermalige Nationalspieler war 2021 von Schalke 04 für rund acht Millionen Euro an die Spree gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt Serdar 32 Liga-Partien, in denen er vier Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete.