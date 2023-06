Betrug per Telefon: 84-Jährige übergibt Ganoven viel Bargeld

Betrüger haben eine 84-Jährige in Potsdam übers Ohr gehauen und von ihr eine fünfstellige Summe ergaunert. Ein falscher Polizeibeamter rief die Seniorin am Freitagnachmittag an und erzählte, ihre Schwiegertochter habe bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es sei ein hoher fünfstelliger Betrag als Kaution notwendig, damit die Schwiegertochter wieder frei komme.