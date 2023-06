Eastside trifft im Finale der Bundesliga auf Weinheim

Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside und vom TTC Weinheim bestreiten das Finale um die deutsche Meisterschaft. Zwei Tage nach dem 5:5 im Halbfinal-Hinspiel bei der DJK Kolbermoor besiegten die Titelverteidigerinnen aus der Hauptstadt den Dauerrivalen im Rückspiel am Sonntag in der ASP.5-Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz mit 6:2. Der Hauptrunden-Erste TTC Weinheim setzte sich mit 6:2 und 6:3 gegen den SV Böblingen durch. Die Finalspiele werden am 9. und 11. Juni ausgetragen.