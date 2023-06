Einfamilienhaus in Teltow brennt

Ein Einfamilienhaus samt Carport ist am Sonntag in Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) in Brand geraten. „Das Haus brennt in voller Ausdehnung“, sagte ein Sprecher des Brandenburger Lagedienstes. Menschen seien bislang nicht in Gefahr, Löschkräfte bekämpften das Feuer. Von Berlin aus war eine hohe Rauchsäule in südlicher Richtung am Himmel zu sehen, wie die „B.Z.“ online berichtete. Der Grund für das Feuer war zunächst unklar.