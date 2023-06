Fußgänger wird mit Kanthölzern geschlagen

Drei Unbekannte haben einen Mann im Wedding mit Kanthölzern geschlagen und verletzt. Der 51-Jährige war am Samstagabend auf dem Gehweg der Reinickendorfer Straße unterwegs, als ihn die Angreifer unvermittelt mit den Hölzern attackierten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als Passanten dazu kamen, flohen die Schläger. Der angegriffene Mann kam mit Verletzungen an Kopf, Rücken und Armen ins Krankenhaus. Die Gründe für den Überfall sind unklar.