„Tatort“-Ermittler Fabian Hinrichs liebt Potsdam

Schauspieler Fabian Hinrichs bevorzugt Potsdam als Wohnort vor Berlin - wegen der Sauberkeit und der Naturidylle am Heiligen See. Der aus seiner Fernsehrolle als fränkischer „Tatort“-Ermittler bekannte Darsteller und seine Frau waren „geschockt, wie schön es dort ist“, sagte er der „Berliner Zeitung“. Das Paar sei vor rund acht Jahren aus dem sogenannten Kreuzkölln in die Landeshauptstadt Brandenburgs umgezogen.