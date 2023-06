Berliner Grüne beraten auf Parteitag über Klimapolitik

Die Berliner Grünen treffen sich am Samstag (11.00) zu ihrem ersten Parteitag nach der Wiederholungswahl. Im Mittelpunkt der Landesdelegiertenkonferenz im Stadtteil Moabit steht die Klimapolitik. Der Landesvorstand hat dazu einen Leitantrag vorgelegt, in dem eine stärkere Verankerung des Klimaschutzes in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber auch in der Wirtschaft gefordert wird. Auch um die umstrittenen Straßenblockaden der Klimaschutzgruppe Letzte Generation soll es auf dem Parteitag gehen.