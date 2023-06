Klima Schreiner stellt Solarpflicht für Bestandsbauten in Frage

Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU) während eines dpa-Interviews in ihrem Amtssitz am Köllnischen Park.

Klimaschutz- und Umweltsenatorin Manja Schreiner stellt die erst seit Anfang des Jahres geltende Solarpflicht für Hausdächer in Frage - jedenfalls zum Teil. Am Freitag kündigte die CDU-Politikerin an, die Regelung für Bestandsbauten zu überprüfen. Sie besagt, dass bei solchen Gebäuden nach größeren Dachsanierungen mindestens 30 Prozent ihrer Nettodachfläche mit Photovoltaikanlagen bedeckt sein müssen.