Themenjahr zur Baukultur in Brandenburg ist eröffnet

Das Bauen der Zukunft in Brandenburg steht im Mittelpunkt von mehr als 300 Veranstaltungen in diesem Jahr. Mit einem Festakt eröffneten die Initiatoren das Themenjahr „Baukultur leben - Kulturland Brandenburg 2023“ am Freitag in Eisenhüttenstadt. Für Kulturministerin Manja Schüle (SPD) ist die Baukultur mehr als Architektur und Ästhetik: „Es geht um unsere Sehnsüchte, Bedürfnisse, Werte und Vorstellungen davon, was Lebensqualität bedeutet“, sagte Schüle beim Festakt nach Angaben des Ministeriums. „Baukultur geht uns alle an.“