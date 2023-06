Stromausfall in Potsdam: Klinikum unwesentlich betroffen

In Potsdam hat es am Freitagmorgen einen großflächigen Stromausfall gegeben. „Betroffen waren Teile der Nördlichen Innenstadt, das Holländische Viertel sowie Bornstedt“, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. In vereinzelten Fällen hielt der Ausfall noch bis zum Nachmittag an. Die meisten Kunden hatten bereits gegen Mittag wieder Strom. Die Störung trat laut den Stadtwerken um 7.36 Uhr auf. Wie viele Menschen betroffen waren, ließen die Stadtwerke offen.