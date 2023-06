Tiere Deutlich weniger Hausschlachtungen in Brandenburg

In Brandenburg wird immer seltener zu Hause geschlachtet. 2022 sank die Zahl der Hausschlachtungen im Vergleich zum Vorjahr bei Rindern um rund 13 Prozent, bei Schweinen um etwa 12 Prozent und bei Schafen um 16 Prozent, wie das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Demnach wurden im vergangenen Jahr 1600 Rinder, 3300 Schweine und 400 Schafe für den privaten Verzehr geschlachtet. 2010 waren es in Brandenburg noch 2100 Rinder, 11500 Schweine und 1600 Schafe.