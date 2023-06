Umweltschutz Polen muss weniger salzhaltige Abwässer in Oder leiten

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat Polen in die Pflicht genommen, weniger salzhaltige Abwässer in die Oder zu leiten. „Polen bestreitet nicht, dass das Salz im Fluss aus den Tagebauen kommt“, sagte Lemke dem „Spiegel“. Daher komme es darauf an, dass „in Polen die Einleitungen reduziert werden“.