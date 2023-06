Bundesliga-Lizenz: Optimismus bei den Netzhoppers

Dirk Westphal (r) schmettert am Block vorbei.

Die Netzhoppers KW-Bestensee sind zuversichtlich, auch in der kommenden Saison in der Volleyball-Bundesliga zu spielen. Der Club, der einen Insolvenzantrag gestellt hat, reichte bei der Volleyball-Bundesliga (VBL) nach eigenen Angaben die notwendigen Unterlagen zur wirtschaftlichen Situation ein. „Wir sind sehr optimistisch, dass wir die Auflagen erfüllen konnten“, sagte Dirk Westphal, Ex-Spieler und Sportdirektor, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. „Jetzt müssen wir es noch über die Ziellinie drücken.“ Es gebe noch ein paar Fragen zu beantworten.