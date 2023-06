Langer Tag der Stadtnatur: Alle Infos zum Naturfestival

Wo sagen sich Fuchs und Hase Gute Nacht? Welche Pflanzen haben Heilkräfte? Und wer dreht große Runden am Himmel über dem Tegeler See? Die Stiftung Naturschutz Berlin lädt am 10. und 11. Juni wieder zum Langen Tag der Stadtnatur ein.

Naturkundige Experten begleiten Besucher in allen zwölf Bezirken auf Erlebnistouren durch die wilde Hauptstadt. Das Naturfestival lockt in diesem Jahr mit rund 500 Veranstaltungen an über 150 Orten zum Erkunden der Tier- und Pflanzenwelt ein – auf Kanutouren durch die Stadt, bei Exkursionen ins Moor und bei Spaziergängen durch Stadtparks.

So geht es bei der Führung „Wie sieht’s denn hier aus? Wiesen, die wachsen dürfen“ um die wilden Potenziale, die in jedem Rasenstück schlummern. Auf dem Tempelhofer Feld gibt es Gelegenheit, den Schäfer bei der Schur seiner Schafe zu beobachten und auf der Kräuter- und Baumwanderung an der Wuhle kann man die Vielfalt und Schönheit der heimischen Pflanzen entlang des kleinen Flusses entdecken.

Fledermäuse besuchen und Heilkräuter kennenlernen

Zu den Highlights zählen Ausflüge mit den Stadtnatur-Rangern und die begehrten Schiffstouren mit Wildtierexperte Derk Ehlert. Aktionen und Führungen für die ganze Familie bieten der Natur Park Südgelände, das Naturschutzzentrum Ökowerk sowie das Freilandlabor Britz im Britzer Garten auf. Am Jagdschloss Glienicke lockt ein Sonderprogramm und im Gewölbe der Spandauer Zitadelle werden die Winterquartiere der Fledermäuse aufgesucht.

Karten kosten 4 Euro, ermäßigt 2 Euro für Jugendliche ab 14 Jahren. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Programm und Tickets unter www.langertagderstadtnatur.de oder über die Hotline 030-26394141.