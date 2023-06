Annalise-Wagner-Preis geht an Debütroman von Jörn van Hall

Der Annalise-Wagner-Preis 2023 geht an den Autor Jörn van Hall für sein Romandebüt „Du stirbst im Fliegen“ (Quintus Verlag, 2022). Das teilte die Annalise-Wagner-Stiftung am Donnerstag in Neubrandenburg mit. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert und wird am 23. Juni in Neubrandenburg übergeben. Die Laudatio auf van Hall, der in Berlin lebt, wird die Schriftstellerin Kerstin Hensel halten.