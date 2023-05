Bericht: Dardai bleibt Hertha-Trainer in der 2. Bundesliga

Berlin. Pal Dardai bleibt einem Medienbericht zufolge Cheftrainer von Hertha BSC und soll die Berliner zurück in die Fußball-Bundesliga führen. Wie der „Kicker“ am Mittwochabend berichtete, sei die Entscheidung für Dardai gefallen. Der 47-Jährige war Mitte April auf die Trainerbank bei den Berlinern als Nachfolger des glücklosen Sandro Schwarz zurückgekehrt. Dardai hatte den Abstieg in die 2. Liga in den verbliebenen sechs Saisonspielen aber nicht mehr verhindern können. Die Hertha musste als Tabellenletzter zum siebten Mal die Bundesliga verlassen.

Eine unmittelbare Erstliga-Rückkehr erscheint derzeit schwierig, da wegen der finanziellen Schieflage große Einschnitte im Kader notwendig sind. Unklar ist zudem noch, ob die Deutsche Fußball Liga überhaupt die Lizenz für die 2. Liga erteilt. Wichtiger Stichtag ist der 21. Juni. Bis dahin muss die Hertha eine im Herbst fällige Rückzahlung einer Anleihe über 40 Millionen Euro klären. Sollte die DFL die Lizenz verweigern, droht der Absturz in die viertklassige Regionalliga.

Dardai hatte die Hertha bereits von 2015 bis 2019 und von Januar bis November 2021 betreut und zweimal in akuter Abstiegsnot gerettet. Nach seiner ersten Beurlaubung vor vier Jahren hatten die Berliner unter anderem mit Investor Lars Windhorst und Jürgen Klinsmann als Aufsichtsrat und Kurz-Zeittrainer einen neuen Weg einschlagen wollen, der letztlich zu keinerlei Erfolg führte.

Dardai gilt als Integrationsfigur im Verein mit hohen Sympathiewerten bei den Fans. Bei seiner Vorstellung im April hatte er gesagt, dass er im Sommer ohnehin als Leiter der Nachwuchsakademie zu seinem Herzensverein zurückkehren wollte.