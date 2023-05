Dorgerloh bleibt Generalintendant des Humboldt Forums

Der Generalintendant des Humboldt Forums in Berlin, Hartmut Dorgerloh, bleibt weitere fünf Jahre an der Spitze des Kultur- und Ausstellungszentrums. Der Stiftungsrat der zuständigen Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss unter Vorsitz von Staatsministerin Claudia Roth (Grüne) verlängerte den Vertrag nach Angaben von Mittwoch. Der 61-Jährige ist seit 2018 in diesem Amt.