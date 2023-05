Messerattacke in Erkner: Opfer ist 14 Jahre alt

Bei dem Opfer einer Messerattacke am Dienstag in Erkner (Landkreis Oder-Spree) handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 14 Jahre alten Jungen. Er ist nach ersten Erkenntnissen am Bahnhofsvorplatz von einem 19-Jährigen mit einem Messer attackiert worden, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch erläuterte. Der 14-Jährige wurde anschließend mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.