Am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) sommerliche Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad in Berlin und Brandenburg. Die Menschen können sich demnach über „ganztägig Sonnenschein“ freuen. Nur vorübergehend wandern hohe, dünne Wolkenfelder über den Himmel. Aus Nordwesten weht ein schwacher Wind.

Mohnblumen blühen auf einem Feld am Wegesrand.

Wetter Bis zu 27 Grad in Berlin und Brandenburg

Berlin (dpa/bb). Am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) sommerliche Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad in Berlin und Brandenburg. Die Menschen können sich demnach über „ganztägig Sonnenschein“ freuen. Nur vorübergehend wandern hohe, dünne Wolkenfelder über den Himmel. Aus Nordwesten weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Donnerstag zieht es sich allmählich zu. Die Temperaturen fallen auf 12 bis 8 Grad. Der Donnerstag startet mitunter wolkig, ab dem Mittag wird es größtenteils sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad in der Uckermark, um 22 Grad in Berlin und bis 25 Grad im Süden Brandenburgs.

In der Nacht zum Freitag wird es voraussichtlich bewölkt, bei Temperaturen von 10 bis 7 Grad. Am Freitag bleibt es örtlich zunächst wolkig, später klart es auf. Die Temperaturen steigen laut DWD auf milde 19 bis 22 Grad.